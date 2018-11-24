التيناز : الأولى بالناس الاحتجاج على القرار الجائر لمركزي طرابلس وليس على رفع أسعار تذاكر السفر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشرت شركة الخطوط الليبية عبر صفحتها على الفيسبوك، بياناً لرئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن “خالد التيناز” ، بخصوص رفع أسعار تذاكر السفر.

وأوضح التيناز في بيانه – الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – إنه أراد إيضاح بعض الامور الغائبة عن المواطن بخصوص رفع أسعار تذاكر السفر منذ مدة ليست ببعيدة ، ولاحظنا ارتفاعًا كبيراً في جميع الأسعار خصوصاً المواد الغذائية والأدوية التي تشكل قوت المواطن اليومي وذات أثر كبير على صحته وحياته .

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إنه “لا يخفي على أحد أن نسبة الزيادة في كافة المواد الغذائية والأدوية فاقت الأربعمائة بالمائة ولم تكن زيادة مبررة ، حيث أن سعر الصرف واعتمادات التجار كان سعرها الرسمي ثابتاً لم يتغير حينها ولم يحرك المواطنين ساكناً رغم معاناتهم من تقليص أشياء كثيرة واستغنائهم عنها مجبرين .

وبين التيناز أن احتياجات التشغيل لشركات الطيران تحتاج للعملة الصعبة مثل الأشياء المستهلكة بشكل مستمر مثل الزيوت والإطارات وقطع الغيار والصيانات الثقيلة خارج البلاد ، وتدريب الأطقم الفنية من طيارين وضيافة ومهندسين ، ناهيك عن رسوم الهبوط والعبور خارج البلاد والوقود الذي تتزود به الطائرات من الخارج ومصاريف أخرى لا يمكن حصرها ، كل ذلك يتطلب التعامل بالعملة الصعبة .

وذكر أنه طالب من مصرف ليبيا المركزي استثناء شركات الطيران الوطنية من قرار سعر الصرف الأخير خوفاً من أن يقع أثر ذلك على المواطن ، إلا انه قوبل بالرفض فالأولى بالناس الاحتجاج على القرار الجائر الصادر عن المركزي وليس على ما ترتب عليه من قرارات وضعت شركات الطيران بين مطرقة المركزي وسندان المواطن ، ولتستمر شركات الطيران في تقديم الخدمة للمواطنين وإن صمدت لفترة قصيرة فلن يستمر صمودها طويلاً ، وما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي ما هو إلا دراسة مبدئية لأسعار التذاكر التي قد توفر بعض الخسائر المترتبة على قرار المركزي .

وتابع التيناز أن الشركة ستسعى مع أصحاب القرار أما أن تستثني شركات الطيران من سعر الصرف الجديد، أو أن تدعم الشركات لتستمر بنفس الأسعار أسوة بالسلع المدعومة.