متغزلاً بمطاعم ومقاهي مصراتة .. منهج اللغة الإنجليزية للصف الثامن يصف بنغازي بـ”المملة” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

لخص أحد المناهج التعليمية التي تُدرس لطلبة الإعدادي في ليبيا ، مقومات مدينة بنغازي السياحية ، بصنع شاي ذو طعم مميز.

وتناول أحد دروس اللغة الإنجليزية للصف الثامن ، قصة تروي زيارة ريتشارد وعائلته لعدد من المدن الليبية ، وأبرز المميزات التي تتمتع بها مدن طرابلس ، ومصراتة ، وصبراتة ، وأوباري، واصفاً بنغازي أكبر بلديات ليبيا وثاني أكبر مدنها بالمملة !.

وعبر عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي – استيائهم من تحجيم بنغازي العصية أولى مدن العالم التي استطاعت القضاء على الإرهاب ، وحصرها في صناعة الشاي الذي أحبه راوي القصة لكونه أكثر سمكاً ومرارة.

ووصف الدرس التسوق في بنغازي بالممل جداً ، بينما تغزل بجمال مدينة مصراتة وما تشتهر به من مطاعم ومقاهي وجامعة ممتازة ، مستعرضاً الآثار والمعالم السياحية التي تميز مدينة صبراتة.

ويرى البعض أن هذا يعتبر تهجم على تاريخ بنغازي وتهميش لكيانها ولكونها مدينة عريقة ، ويجب أن يستعرضها التعليم بما يليق بمكانتها ، لا أن تُثبت فكرة عنها غير حقيقية لدى الأطفال من المدن الأخرى.

وتعتبر بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا وتطل على البحر الأبيض المتوسط ، والتي تمتعت في عهد المملكة الليبية بمكانة عاصمة البلاد جنباً إلى طرابلس ، واشتهرت بكونها نقطة التحول الفاصلة في الثورة الليبية عام 2011.

وكانت بنغازي شاهدة على أعلى معدل لحوادث الاغتيال في البلاد ، وانطلقت من داخلها عملية الكرامة التي قادتها قوات الجيش الليبي ، واستهدفت الإرهاب لإنهاء وجوده.

وتتمتع عاصمة الثقافة الليبية لعام 2013 ، وعاصمة الثقافة العربية لعام 2024 ، بعدة معالم سياحية أبرزها كوبري جليانة ، والنصب التذكاري الذي يخلد معركة جليانة، والكورنيش ، والقلعة التركية ، والمسجد العتيق ، ومنتزه بنغازي “البوسكو” ، ومنتزه بودزيرة ، وكاتدرائية الكاثوليكية، ونهر النسيان ، وغيرها من الأماكن الأخرى.