تعليق إضراب العاملين في جامعة بنغازي عن العمل إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل

تعليق إضراب العاملين في جامعة بنغازي عن العمل إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل طرح مواد قانونية منها الخاصة بزيادة 25% لم تنفذ

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد في قاعة الاجتماعات في مجمع الكليات الطبية أمس الخميس ، اجتماع طارىء لنقابة العاملين في جامعة بنغازي، لمناقشة المستجدات بخصوص إضراب العاملين في الجامعة عن العمل .

وتضمن الاجتماع الأول والذي كان مغلقاً ، والخاص بالنقابة وأعضائها ، ماعرضه رئيس النقابة “طاهر الدرسي” من ملخص للاجتماع الذي عقد أمس الأول الأربعاء مع وزير التعليم ورئيس الجامعة المكلف بحضور بعض أعضاء النقابة ، حيث تباينت الآراء حول الإضراب وإمكانية تعليقه ، واشتراط ضم العاملين في الجامعات إلى قرار الزيادة الخاص بالمعلمين، لأن الجامعات تبعيتها ايضاً إلى وزارة التعليم أسوة بقطاع التعليم العام، وطالبت اصوات اخرى بتحديد المدة الزمنية للجنة المشكلة لاعتماد جدول المرتبات .

وطرح ممثل الإدارة الفنية والمشروعات “أحمد نجم” خلال الاجتماع المغلق ، مواد قانونية منها الخاصة بزيادة 25% لم تنفذ ، مؤكداً بأن إيقاف علاوة السكن إجراء غير قانوني والتي من المفترض إضافتها إلى قيمة مرتبات الموظفين شهرياً .

واقتحم رئيس اتحاد الطلبة في جامعة بنغازي وفروعها ورؤساء الاتحادات في الكليات الاجتماع المغلق ، مسبباً في توقفه لدقائق .

وسجل بعضاً من أعضاء النقابة تحفظهم واعتراضهم على طريقة الدخول ، لكن الاجتماع استؤنف من جديد بعد أن سمح لهم الكاتب العام بالجلوس في القاعة .

وقال وكيل اتحاد الطلبة حاتم الكيش بأن وجودهم للتأكيد على تضامن الاتحاد مع الموظفين بخصوص مطالبهم التي وصفها ب “المشروعة” وأكد على ذلك السيد “أحمد العمروني” رئيس الأتحاد .

تلى ذلك حضور رئيس جامعة بنغازي المكلف الدكتور “عزالدين الدرسي” رفقة وزير التعليم الدكتور “فوزي بومريز” وعضو لجنة التعليم في مجلس النواب الدكتورة “سلطنة المسماري” .

وتحدثت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب “سلطنة المسماري” عن مطالب العاملين في الجامعة مؤكدةً بأنها مشروعة وأنها بذلت الجهد من أجل تعديل قانون مرتبات المعلمين .

وقالت المسماري : ” مع قناعتي بأن هذا التعديل يفترض أن يشمل جميع القطاعات لأن اليوم موظفي الجامعات يطالبون بالزيادة وغداً تأتي قطاعات أخرى تطالب بذلك ، وأطمئنكم بأن هناك لجنة شكلت من قبل مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة لتعديل مرتبات الموظفين ولجنة أخرى في وزارة التعليم في طرابلس أيضاً ” .

وسلم رئيس نقابة العاملين في الجامعة مقترح جدول المرتبات إلى عضو النواب “سلطنة المسماري” ، والذي تم إحالته من النقابة، وبعد اطلاعها عليه ، قالت : ” لأول مرة أرى هذا المقترح،”، وأضافت بأن أي قانون محال من مجلس الوزراء لن تطول مدة اعتماده من قبل مجلس النواب ولايحتاج لنصاب كامل للأعضاء .

وفي نفس السياق قالت المسماري:” بأن انقسام الجهات التنفيذية في الدولة أربك عمل مجلس النواب ونأمل أن تتوحد مؤسسات الدولة لأن ذلك يسهم في حل العديد من المختنقات التي تواجه المواطن خاصة من ناحية المرتبات التي لاتلبي الاحتياجات مع ارتفاع الأسعار حالياً .

من جانبه، قال وزير التعليم في حديثه أمام الحضور : ” نحن ندرك معاناة الموظفين من ناحية ضعف الدخل ومطلبكم مشروع، ويجب أن تعلموا بأن ملف تعديل مرتبات العاملين في الدولة الليبية على طاولة مجلس الوزراء وشكلت لجنة من أجل الإسراع في إصدار قانون التعديل، وبخصوص المستحقات المالية ومنها إضافي 2018 سيتم صرفه تقريباً الأسبوع القادم مع المرتبات، وتواصلت مع وزير المالية بخصوص صرف إضافي 2017 ، وأنني متواصل شخصياً مع ديوان المحاسبة والوزارة وبعون الله الأمور المالية في الجامعة ستشهد انفراجاً خلال الفترة القادمة، وبالنسبة للموظفين في جامعة بنغازي اعتبرهم المتميزين على مستوى الجامعات الليبية يكفي أنهم في اوج الحرب ومواجهات الجيش الليبي ضد الجماعات الأرهابية عملوا بكل جهد وإخلاص رغم المخاطر في كلياتهم الموزعة على المدارس ولم يعتصموا، ونحن بقدر تضامننا معكم في مطلبكم نأمل أن تعلقوا اعتصامكم لمدة محددة لأجل أبنائنا الطلبة وبعون الله ستلمسون مستجدات بخصوص تعديل قانون المرتبات نهاية شهر ديسمبر المقبل والاجتماعات متواصلة في هذا الأمر .

وأضاف الوزير :” جميع الجامعات التابعة للحكومة المؤقتة لم تتعطل فيها المسيرة التعليمية ومنها جامعة الزنتان ” .

واستمع بعدها لكلمة الكاتب العام والذي تحدث عن علاوات التمييز لقرابة 700موظف من الحرس الجامعي والفننيين في المعامل وبعض الإدارات .

وفي ختام الاجتماع تم التصويت على تعليق الإضراب إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل .

وتوقفت في الثالث عشر من شهر نوفمبر الحالي الدراسة في كليات جامعة بنغازي على خلفية اعتصام موظفي الجامعة احتجاجاً على عدم الاستجابة على مطالبهم بزيادة مرتباتهم .

وكانت نقابة العاملين في جامعة بنغازي ، أصدرت بياناً أعلنت خلاله التوقف عن العمل.

وجاء في البيان أن الموظفين في جامعة بنغازي استنفذوا كل الطرق في المطالبة بحقوقهم المشروعة والتي كفلها لهم القانون والإعلان الدستوري.

وذكر البيان أنه بعد مماطلة لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة التعليم في اعتماد لائحة جدول مرتبات والتي نص عليها قانون العمل المادة (38) أسوة بباقي مؤسسات الدولة عليه فقد قررت نقابة العاملين في جامعة بنغازي التوقف عن العمل اعتباراً من اليوم الثلاثاء .