تعرف على ملعب مباراة الأهلي بنغازي وبطل موريتانيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في مراسلة لنظيره الليبي أنه اختار ملعب “شيخا ولد بيديا”، لاحتضان مباراة “إف سي نواذيبو”، وضيفه الأهلي بنغازي الأربعاء المقبل ، في إطار الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.