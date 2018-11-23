النصر يكشف غياب قائده أمام “هلال جوبا”

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أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف نادي النصر اليوم الجمعة عن غياب قائدة “عبد الهادي زيدان” عن مواجهة ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الأندية الإفريقية لكرة القدم التي تجمع النصر وهلال جوبا من جنوب السودان .

وأوضح إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مروان البركي – لأخبار ليبيا 24 – أن زيدان سيعود للفريق بعد 10 أيام، مشيراً إلى أن الإصابة عبارة عن تمزق بسيط في الكاحل .

وأضاف البركي أن الفريق يواصل تدريباته بشكل يومي على فترتين تحت قيادة “فوزي العيساوي” ، منوهاً إلى أن المعنويات عالية سواء على مستوى اللاعبين، أو الطاقم الفني والإداري والسعي لتحقيق نتيجة تدخل الفرحة للجماهير الليبية .

ويلتقي النصر نظيره هلال جوبا من جنوب السودان ، في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ، على ملعب “بتروسبورت” بالقاهرة ، في 28 من الشهر الجاري ، قبل لقاء العودة بعد 10 أيام بجوبا.

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