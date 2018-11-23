عميد بلدية تازربو المكلف محمد حسن خيرالله

اختطاف عشرة أشخاص بينهم عميد بلدية تازربو في هجوم داعش

خطف 10 مواطنين جراء الهجوم على مركز شرطة تازربو

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لأخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر أمنية اختطاف عميد بلدية تازربو المكلف “محمد حسن خيرالله” ، وعضو المجلس البلدي “حسين محمد صالح” ، على يد عناصر تنظيم داعش ، الذين هاجموا مركز شرطة تازربو اليوم الجمعة .

وكان عناصر من داعش قد هاجموا مركز شرطة تازربو وقاموا بقتل عدد من عناصر الشرطة .

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية الجنوب الشرقي أن (5) من أفراد الشرطة قتلوا ؛ وخطف 10 مواطنين جراء الهجوم على مركز شرطة تازربو.

وجاء في بيان نشره جهاز الحرس على صفحته في الفيسبوك أن القتلى هم: الرائد “عبدالرحمن فرج الله” ، ر. ع “باسط محمود فرج الله، ندي ابن موسي سليمان ، ابن عبدالرحمن فرج الله” ، جندي ، مضيفًا أنه تم خطف 10 مواطنين عزل .
وذكر البيان أن بعض المهاجمين توانسة وبعضهم يتحدث باللهجة الشرقاوية ومنهم من ذوي البشرة السمراء ، وأنه تم غنم سيارة من المهاجمين ، الذين لاذوا بالفرار ، وأن الاستعدادات جارية في الكفرة وتازربو لتعقبهم.

وكان حرس المنشآت قد ذكر في منشور سابق له أن داعش دخلوا مدينة تازربو بـ 15 آلية ، وأغلب الآليات تويوتا فجعه وأفراد مشاة .

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