أخبار ليبيا 24 تتحصل على أسماء القتلى في الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني مقتل “9” عناصر من مركز شرطة تازربو جراء الهجوم الإرهابي مساء اليوم الجمعة لتنظيم الدولة على المركز .

وذكر المصدر أن القتلى كلهم من الجنود الذين كانوا بالمركز وهم “فهد محمد خليفه الزوي “، و”باسط محمود الزوي “، و”هيبة عبدالرحمن الزوي”، و”فضل عبدالرحمن الزوي”، و”موسي سليمان الزوي”، لافتاً إلى وجود جثث أخرى لم يتم التعرف عليها حتى الآن .

وأوضح المصدر أنه تم نقل كافة الجثث إلى مستشفى المدينة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والتعرف على باقي الضحايا .

وأشار المصدر إلى أن أفراد الشرطة بالمركز والشباب المساند تمكنوا من غنم سيارة دفع رباعي من العناصر الإرهابية ، منوهاً إلى أن الجماعات الإرهابية لاذت بالفرار بعد تكثيف النيران عليها من الشرطة والشباب المساند في المنطقة .

وأكد أن الاستعدادت جارية في مدينتي الكفرة وتازربو وتم تجهيز قوة لتعقب هذه الجماعات الإرهابية ، بعد فرارها نحو الصحراء .