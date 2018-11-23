عاجل .. “داعش” يسيطر على مركز شرطة تازربو وأجزاء من المنطقة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر مطلعة أن تنظيم الدولة داعش سيطر على مركز شرطة تازربو وأجزاء من المنطقة .

وقال المصدر – لأخبار ليبيا 24 – إن الاشتباكات مازالت مستمر بين قوات الأمن والشباب المساند في المنطقة ضد عناصر داعش التي قامت بهجوم مباغت على المنطقة .

وبين المصدر أن المعلومات مازالت شحيحة بخصوص الهجوم ، لافتاً إلى أنه لم يتم معرفة إذا ما كان هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات مازالت دائرة مع منفذي الهجوم، منوهاً إلى أن عناصر داعش قامت بأسر عدد من المواطنين مستخدمة إياهم كدروع بشرية.

يشار إلى أن مركز شرطة الفقهاء تعرض لهجوم إرهابي مسلح من قبل تنظيم الدولة “داعش” نهاية الشهر الماضي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وخطف 10 آخرين من المدنيين ورجال الأمن .

وعلى الرغم من إطلاق قوات الجيش الوطني لعملية عسكرية لتطهير من الجنوب الليبي من قبضة الجماعات المتطرفة، لكن العمليات الأخيرة للجماعات الإرهابية تؤكد على أن تحالف ما تم بين عصابات الجريمة وتنظيم داعش الإرهابى.

وتنتشر عناصر لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى بجنوب ليبيا وتتحالف مع عصابات الجريمة وبعض الجماعات الصغيرة الأخرى، وذلك للعمل تحت قيادة واحدة وتنفيذ مخطط التنظيم الإرهابي فى خلق كيانات له بدول الجوار الليبى، فضلاً عن رغبته فى شن هجمات تستهدف جيوش عدد من الدول ومنها مالي وتشاد والنيجر، والتوسع بشكل أكبر فى منطقة الساحل الإفريقى وهو ما دفع الدول الأوروبية للعمل مع دول الساحل فى تلك المنطقة ، وذلك خوفاً على أمن واستقرار الدول الأوروبية التي تعرضت لهجمات إرهابية وكانت نقطة انطلاقها من دول الساحل أو جنوب ليبيا.