انسحاب كافة العناصر الطبية من مستشفى الجلاء بنغازي جراء اعتداء مسلح 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر طبي انسحاب كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي جراء إشهار سلاح ناري من قبل أحد الخارجين عن القانون على أحد الأطباء .

وأوضح المصدر – في اتصال هاتفي بالوكالة – أن شخص يحمل سلاح هدد أحد الأطباء مساء اليوم الجمعة ، أثناء أداء عمله، ولم يكشف عن سبب الاعتداء حتى الآن .

يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها والتي تتعرض فيه مرافق المستشفى لاعتداءات مسلحة في المدينة التي تعاني من خروقات أمنية متعددة .

وكانت إدارة مستشفى الجلاء أطلقت نداء استغاثة بعد تعرض المستشفى لاعتداء مسلح في التاسع عشر من أكتوبر الماضي من قبل شخص مسلح .

وقال المكتب الإعلامي للمستشفى أن شخصاً مسلحاً اقتحم في الساعة الواحدة والنصف قسم العناية ، وبدأ في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على سقف القسم مما أشاع حالة من الذعر بين نزلاء القسم من المرضى والأطقم الطبية والطبية المساعدة التي كانت متواجدة بالقسم .

وأضافت الصفحة الرسمية للمستشفى أن المسلح كان يبحث عن شخص تشاجر معه خارج المستشفى ، وقالت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المستشفى ومرافقه ونزلاءه لمثل هذه الحوادث ، بحسب مصادر محلية من المدينة .

وطالبت إدارة المستشفى من الجهات الأمنية داخل المدينة لتعزيز الحماية الأمنية للمستشفى وأطقمه الطبية ونزلاءه ، نظراً لأهميته الحيوية حيث يقدم خدماته لقطاع كبير من المواطنين بالمدينة .

يشار إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت المستشفى المتخصص في أمراض المسالك البولية في بنغازي ، وقاموا بضرب ثلاث ممرضات واثنين من حراس الأمن وسرقة معدات قيمة من المستشفى.