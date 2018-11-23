مصدر من درنة: الإرهابي “رجب البزوطي” لم يُقتل وهَرب إلى مصراتة

مصدر من درنة: الإرهابي “رجب البزوطي” لم يُقتل وهَرب إلى مصراتة يتواجد في مدينة مصراتة بعد أن تلقى العلاج في تركيا

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن العنصر المتطرف التابع لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” المدعو علي رجب البزوطي، والمكنى “أبوميسرة” لم يُقتل كم نُشر في وقت سابق.

وأضاف المصدر أن الإرهابي لا يزال على قيد الحياة ويتواجد في مدينة مصراتة بعد أن تلقى العلاج في تركيا بسبب بتر يده اليسرى نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مايو 2018 .

وأفاد المصدر أنه اتضح أن خبر مقتله المنشور في 12 نوفمبر ماهو إلا تغطية عن هروبه وخروجه من محاور القتال مثله مثل غيره ومنهم المتطرف سفيان أحمد الركروك الحصادي، والذي أعلن عن مقتله إلا أنه لا يزال على قيد الحياة ويتواجد في مدينة مصراتة.

وذكر المصدر أن أخبار مقتل وهروب العناصر الإرهابية من محاور القتال في مدينة درنة خلال هذه الفترة تحديدًا تظل غير قطعية والأيام كفيلة بإثبات ذلك.