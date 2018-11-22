المؤقتة تشكل لجنة للنظر في قانون (15) بشأن مرتبات القطاعات العامة

أخبار ليبيا24

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة قرارها رقم 755 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لدراسة النظر في القانون رقم (15) بشأن زيادة مرتبات العاملين القطاعات العامة.

وتتولى اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى من هذا القرار إعداد تصور بشأن جدول مرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الليبية يراعي فيه التغييرات و الظروف الاقتصادية الحالية و يضمن الحياة الكريمة و العادلة للمواطن الليبي.

ونص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرها و توصياتها خلال أجل لا يتعدى شهر من تاريخ استلام هذا القرار و ذلك للعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص

يشار إلى أن اللجنة تتكون نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رئيسا، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، ووزير الداخلية، ووزير التعليم، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوا، ووزير العدل، ووكيل عام وزارة الصحة، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي.