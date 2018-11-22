الأهلي طرابلس بطلًا للدورة التنشيطية “ليبيا تجمعنا” الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل 0-0 وتفوق الأهلي طرابلس 2-0 بركلات الترجيح

أخبار ليبيا24- خاص

توج الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي طرابلس اليوم الخميس ببطولة ليبيا تجمعنا التنشيطية عقب تفوقه على المدينة بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع الفريقان على أرضية نادي أبوسليم البلدي.

الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل 0-0 وتفوق الأهلي طرابلس 2-0 بركلات الترجيح .

وشارك في البطولة التي انطلقت في 9 نوفمبر الجاري 14 فريق من فرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.