السراج يُسمي اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة

يأتي في إطار حزمة الإجراءات التي أعلنها مؤخرا ، والتي تشكل أولويات المرحلة المقبلة

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أخبار ليبيا24

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج قرارا اليوم الخميس بتسمية اللجنة التحضيرية لإعداد لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة.

ونص قرار السراج الذي يأتي في إطار حزمة الإجراءات التي أعلنها مؤخرا ، والتي تشكل أولويات المرحلة المقبلة على أن تكون اللجنة  برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية نخبة من الأكاديميين والخبراء والشخصيات من كافة مكونات ومناطق ليبيا.

وستتولى اللجنة – بحسب القرار – إجراء مشاورات وحوارات على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة.

ومن مهم اللجنة التحضيرية لإعداد لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة وضع آلية عمل شاملة لمشروع ومؤتمر المصالحة.

 

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