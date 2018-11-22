فك أسرهم بعد أسبوع…”أخبار ليبيا24″ تكشف تفاصيل قضية احتجاز عمال مصريين في طبرق كانوا محتجزين لدى عدد من المواطنين في طبرق على خلفية عملية نصب قام بها شخص مصري يدعى "سلامة" من مدينتهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت مديرية أمن طبرق اليوم الخميس من فك أسر عدد 16 عامل مصري تم احتجازهم من قبل مواطنين ليبيين عقب عملية نصب واحتيال عليهم من قبل شخص مصري الجنسية من نفس مدينة العمال المحتجزين.

التقى مندوب “أخبار ليبيا24″ في طبرق مدير الأمن عقيد فرج الشيهني اليوم الخميس والذي أكد بالقول:” نجحنا بإطلاق سراح عدد 16 عامل مصري كانوا محتجزين بمدينة طبرق منذ أسبوع”.

وأضاف الشيهني :”العمال أكدوا أنهم كانوا محتجزين لدى عدد من المواطنين في طبرق على خلفية شخص مصري يدعى “سلامة” صديقهم ومن نفس مدينتهم قام بعملية نصب واحتيال على عدد من المواطنين الليبيين الذين يعملون في المقاولات وهرب وبحوزته مبلغ مالي يفوق الربع مليون دينار”.

وأوضح مدير الأمن أن المواطنين المنصوب عليهم قاموا بالتحفظ على عدد 16 عامل مصري وهي وسيلة ضغط على أسرهم لمساعدتهم بالقبض على سلامة.

وأشار الشهيني إلى أنهم أقنعوا صاحب المنزل الذي يتواجد فيه العمال المحتجزين ويدعى “باسط” بإطلاق العمال فقام بإطلاقهم وقمنا بالتحفظ عليه، لافتا إلى أن المصريين المحتجزين هم في مكان آمن لم يفصح عنه.

وأكد مدير الأمن أن المصريين المحتجزين كشفوا بأنهم كانوا يعاملون معاملة حسنة ولم يتعرضوا للتهديد أو الضرب، وأنهم طالبوا بالبقاء في ليبيا وكانت لديهم معلومات أن الأمن المصري قد ألقى القبض على سلامة “النصاب” الهارب.