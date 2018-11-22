سحق داعش على الأرض واهتزت أعمدة إعلامه المتطرف

بقلم/إبراهيم علي

رغم الهزيمة الساحقة التي تلقّاها تنظيم داعش الإرهابي على الأرض, يبقى وجوده الإلكتروني على شبكات الإنترنت ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، خطرا ملموسا يهدد أجيالا من الشباب, فمن خلال وجوده الإعلامي, يغذي التنظيم تطرفه ويقوي أعمدة إرهابه.

لقد برع داعش باستعماله التكنولوجيا والإعلام, واستغلّ صفحات الإنترنت لنشر دعاية مضلّلة ومنافقة ومناهضة للدين الإسلامي، الذي تكلّم الدواعش باسمه مشوهين بذلك حقيقة الإسلام وقدسيّة تعاليمه.

وقد جاء في تصريح مسؤول أمني أوروبي، أن تنظيم الدولة الإسلامية، الجماعة الإرهابية التي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، ما زال يمثّل معضلة كبيرة مع استمراره في ضخّ محتوى الإرهاب عبر الإنترنت.

وتابع “جوليان كنغ” ، مفوض الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأمني, إنه على الرغم من أن المنظمة الإسلامية المتشدّدة عانت من انخفاض في نفوذها العالمي ووجودها على الأرض، إلا أنها تواصل استغلال الإنترنت، كوسيلة لتعزيز إيديولوجيتها المتطرّفة.

فقد برز داعش في السابق بقدرته على استخدام الإنترنت لإقناع الشباب الهشّ في الغرب والمهمش في الشرق الأوسط ، بالهروب من وطنهم للقتال من أجل قضية الدولة الإسلامية المزعومة.

استعمل التنظيم صفحاته للإعلان عن مسؤوليته، عن العديد من الهجمات الإرهابية في الغرب والتباهي بأعماله الدموية الشنيعة التي استعرضها متفاخراً.

ونوّه المسؤول الأوروبي أن معظم العمليات الإرهابية ، التي ارتكبت في أوروبا جاءت على أيدي شباب ، اعتنقت الإرهاب في غرفها وبجلسات مع أصدقائها في محيطهم الآمن ، دون السفر إلى العراق وسوريا, فضخامة خطورة الإنترنت واستخدامه من قبل داعش ، يكمن في صعوبة إيقاف موجة التطرف التي تجرف العديد من الشباب ، وهم في حماية منازلهم وتحت رعاية ذويهم.

وبذلك تستكمل الحملة ، لإيقاف نشاط داعش ومناصريه على شبكة الإنترنت وصفحاته الاجتماعية، لقمع طموحهم في حصاد المزيد من الضحايا التي تُجنّد في خدمة كِذبة وتقتل فدا عن مجرمين.