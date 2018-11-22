“رايتس ووتش” تتخوّف من استخدام العنف ضد المهاجرين بميناء مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما تعرّض له المهاجرون على متن سفينة “نيفين” من إنزال بالقوة في ميناء مصراتة.

وأضافت المنظمة ـ في بيانٍ نُشر على موقع المنظمة ـ ، أنّ السّلطات الليبية يجب عليها بشكل عاجل، أن تمكّن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، من زيارة من جرى إخراجهم من السّفينة، وإيجاد بدائل لمراكز الاحتجاز والتحقيق في إمكانية استخدام القوة بشكلٍ غير قانوني.

بدورها، قالت نائب مدير قسم أوروبا ووسط آسيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش “جوديث ساندرلاند” ، هذه ” أسوأ نتيجة ممكنة للنداء المستميت للأشخاص على متن سفينة نيفين لتجنب الاحتجاز غير الإنساني في ليبيا” .

وأضافت “جوديث”، أن هذا “الوضع هو نتيجة الجهود التي تبذلها إيطاليا والاتحاد الأوروبي ، لعرقلة عمليات الإنقاذ من قبل المنظمات غير الحكوميّة ، وتمكين خفر السّواحل الليبي ، حتى عندما تعرف أوروبا أن ليبيا ليست مكانا آمنا”.

وكان آمر القطاع الأوسط بحرس السّواحل “توفيق السكير” ، قال إن القوة الأمنية المشتركة مصراتة، اقتحمت السفينة “نيفين” أمس الثلاثاء وأخلتها من المهاجرين غير النظاميين الرّافضين للنزول منها ؛ وذلك بإذن من النائب العام.

وأوضح “السكير” ـ في تصريح لوكالة رويترزـ ، أن بعض المهاجرين أصيبوا أثناء عملية الاقتحام، مشيرا إلى أنهم أصبحوا في حالة جيدة بعد تلقيهم العلاج بالمستشفى وأن جميع المهاجرين نُقلوا إلى المركز ؛ للاحتجاز.

وكانت السفينة التجارية “نيفين” التي تحمل علم “بنما” أعادت ما لا يقل عن79 مهاجرا قبل أكثر من (10) أيام إلى ميناء مصراتة بعد العثور عليهم وسط البحر المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، إلا أنهم رفضوا النّزول من السّفينة.