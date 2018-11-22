وفاة سيدة في تفجير السّلماني..وتضارب الأنباء حول الانفجار

أخبار ليبيا24- خاص

أكّد مصدر طبي من مستشفي الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي، اليوم الخميس وفاة إحدى المصابات من تفجير ليلة البارحة في منطقة بن يونس.

وأضاف المصدر الطبي لـ”أخبار ليبيا 24″ أن المتوفية “عزيزة محسن” أُسعفت ليلة البارحة ودخلت العناية الفائقة.

وكانت منطقة “السلماني الغربي ” في مدينة بنغازي شهدت ليل أمس الأربعاء انفجارا، تضاربت الأنباء حوله حيث أُعلن في البداية، أنه انفجار لإسطوانة غاز وقيل أن الانفجار كان بسبب قصّ الذخيرة من قبل بعض الشباب ،وإلى الآن السّبب مجهول .

ويذكر أنه أصيب خلال الانفجار (15) شخص من بينهم أطفال ونساء كما تعرّض المنزل الذي وقع فيه هذا الانفجار ، لأضرار كبيرة.