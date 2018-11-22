اغتيال أحد عناصر الأمن في طرابلس .. ووزارة الداخلية تتوعد الجناة وزارة الدّاخلية كلفت الأجهزة الأمنية المختصّة التّابعة لها بملاحقة المتورطين، في اغتيال المجني عليه

أخبار ليبيا 24 – خاص

عثر ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ “ﺍﻟﺴﻮﺍﻧﻲ” على جثةِ شرطيٍّ بوحدة الأمن الرّياضي التّابع لمديريّة أمن طرابلس “عبد السلام بلعيد التركي” بعد ورود بلاغٍ بخطفه من أمام منزله.

وأوضح مصادر أمنية أنه عد الكشف عن الجثة اتضح أنه قتل جراء طلق ناري في الرأس، لافتًا أنه ﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.

وكانت وزارة الدّاخلية بحكومة الوفاق ،قد أكدت تكليفها الأجهزة الأمنية المختصّة التّابعة لها بملاحقة المتورطين، في اغتيال المجني عليه، والذي طالته أيادي الغدر، والخيانة بعد عودته من عمله.

ﻭكان مركز ﺷﺮﻃﺔ “ﺣﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ” قد تلقى بلاغاً يوم أمس الأول ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻄﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ، ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴّﻼﺡ ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻩ ﻟﺠﻬﺔٍ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ .

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في القبض على الجناة ومقاضاتهم عما اقترفته أيديهم ، وتقديمهم للعدالة, وأنها ستضرب بيد من حديد لكلّ من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين.