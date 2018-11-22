أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر أسماء المصابين في تفجير بنغازي

صوت التفجير كان عالي، ما تسبب في ذعر كافة سكان الشارع

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر طبي بمستشفى الجلاء للحوادث بنغازي وصول “14” جريح جراء حادثة انفجار أسطوانة الغاز التي وقعت ليلة اليوم الأربعاء في منطقة السلماني في بنغازي .

وقال المصدر – لأخبار ليبيا 24 – إن أغلب المصابين الذين وصلو للمستشفى إصابتهم طفيفة ، وبعضهم تلقى الإسعافات الأولية وغادر المشفى، لافتاً إلى أن اثنين منهم فقط حالتهم حرجة .

وذكر المصدر أن المصابين هم “معتصم آدم عدنان، ومحسن محمد، وولاء محمد ، وفاء محمد، وعبد الله رشيد، وعبد السلام محمد، ومحمد عبد الهادي، ومختار جمعة، ووئام محمد، وحسن إبراهيم، وعزيزة محمد، وسليمة عبد السلام، ومحمد وسيم، وصلاح عبد الهادي” .

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت في سبتمبر الماضي مقتل شخص وأصابة شخصان آخران بحروق جراء انفجار مستودع لتوزيع أسطوانات غاز الطهي، بحي أرض زواوة ببنغازي.

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