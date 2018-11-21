الإرهاب الداعشيّ: بين القاتل والمقتول… والهادف والمُستهدف وهكذا اختلط الحابل بالنابل وأصبح الإرهاب الداعشيّ يجمع بين القاتل والمقتول الهادف والمُسْتـَهدف والحليف والعدوّ في الوقت نفسه.

بقلم/إبراهيم علي

لقد طـَوﱠر التنظيم الإرهابي داعش ديناميكيّةً خاصّةً به سمحت له بتطوير كيانه، فتحوّل من تنظيم عشوائيّ إلى تنظيمٍ مُتعدّد الفروع ومنتشرًا في دول عديدة في الوقت عينه.

كما عمل على تطوير آليّات الدّفاع الذّاتي عن وجوده وحماية ذلك الوجود من خلال التمسّك بالتعاليم الدينيّة وتفسيرها بشكلٍ يُناسب أعماله الإجراميّة ويُبرّرها مُدّعيًا أنّه تنظيم يتبع الإسلام والدّين.

وهكذا اختلط الحابل بالنابل وأصبح الإرهاب الداعشيّ يجمع بين القاتل والمقتول الهادف والمُسْتـَهدف والحليف والعدوّ في الوقت نفسه.

منذ أن نشأ تنظيم داعش بدأ يستعمل التكنولوجيا الرقميّة لفرض وجوده في العالم الافتراضيّ والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد ومن مختلف الفئات العمريّة، هذا إضافةً إلى انتشاره الكبير على أرض الواقع حيث يُواجه مشاكل كبيرة وكثيرة تقف حاجزًا أمام تحقيق أهدافه الإجراميّة والإرهابيّة الخبيثة القائمة على منظور متزمت وضيق جدًّا تتحكم به قناعات ووسائل عفا عليها الزمن.

على الرّغم من أنّ الإرهاب الداعشيّ بات يأخذ أشكالًا ومسارات مختلفة ويتكلّم لغات عديدة، منعته دول شمال أفريقيا بفضل اتّحادها وتعاونها من الامتداد وفرض نمط التغيير العشوائي الغامض على مجتمعات عديدة.

كما منعت حملات التوعية المستمرّة الّتي نظمتها الجمعيّات الحقوقيّة بالتنسيق مع الدّولة والسلطات المحليّة والإقليميّة الإرهاب الداعشيّ من العبث بمكوّنات المجتمعات المذهبيّة، والدينيّة، والعرقيّة ووضع حدّ للأساليب الاحتياليّة مثل الهجرة، أو التهجير، أو القتل الجماعي الّتي يتذرّع بها العناصر والقادة الداعشيين لتخويف الناس وإرغامهم على مبايعة التّنظيم والامتثال إلى مبادئه وقيمه البعيدة كلّ البعد عن التعاليم الدينيّة الإسلاميّة الصّحيحة، والقيم الإنسانيّة المحافظة على حقوق الإنسان.