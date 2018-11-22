تواصل نجاح عملية زراعة القوقعة للأطفال الحالة معقدة بعض الشئ نظراً لإجراء عمليات سابقة على الأذن ولكن بحمد الله تم أجراء العملية بنجاح

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجريت في مركز بنغازي الطبي اليوم الأربعاء عملية زراعة للقوقعة لطفل من مدينة سرت عمره ثلاث سنوات ونصف .

وقال رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق في مركز بنغازي الطبيّ ، الدكتور “عقيلة البرعصي” إن عائلة الطفل عانت لفترة لإيجاد مركز لإجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة.

وأضاف البرعصي : كانت الحالة معقدة بعض الشئ نظراً لإجراء عمليات سابقة على الأذن ولكن بحمد الله تم أجراء العملية بنجاح .

وأشار أنه شارك في إجراء العملية الدكتور “سالم الزوى” ، والممرض “محمد لطفى” ، وأطباء التخدير “شوق نجم” ، و”رندة ماضي” والدكتورة “فاطمة حويو” .

ونوه البرعصي إلى أنهم يعانون كأطباء اختصاصيين من النواقص ، مطالباً الجهات المسؤولة في قطاع الصحة أن توفر بعض المعدات لاستمرار إجراء عمليات زراعة القوقعة فهي المهم جداً لشريحة كبيرة ممن يعانون من ضعف شديد في السمع أو الصمم .

وفي تصريح سابق ، أوضح البرعصي أن هناك قائمة طويلة من الأطفال ، يحتاجون إلى إجراء عمليات زراعة ، مؤكداً جاهزيتهم لإجرائها حسب الجدول المعدّ.

وقال البرعصي إنه من خلال اتّباع المركز الطبيّ لسياسة توطين العلاج في الداخل ، أجريت أكثر من (132)حالة زراعة قوقعة في مركز بنغازي ، وذلك بعد استحداث غرف العمليات الجراحية ، لتوقّفها فترة بسبب الصيانة والتطوير.