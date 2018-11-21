مشروع وطني لاستنبات مليون ونصف شتلة غابات لتعويض النقص في الجبل الأخضر هذا المشروع وطني وسيعيد وجه الجبل الأخضر المزدان الذي بدأ بالانحسار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبرمت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المؤقتة محضر اتفاق لإطلاق مشروع وطني لاستنبات مليون ونصف شتلة غابات لاستزراعها وتعويض الفاقد من الغابات بالتعاون مع جامعة عمر المختار وجمعية ليبيا الجديدة ومركز المختار للاستشارات الفنية .

وقال رئيس الهيئة المهندس عبد العالي إن هذا المشروع يعتبر إقليمياً وليس محلياً، وأنه سيكون جاذباً للمنظمات الدولية مثل “الفاو” ، و”إيكاردا لينال” دعمهما.

وأشار عبد العالي إلى أن هذا المشروع وطني وسيعيد وجه الجبل الأخضر المزدان الذي بدأ بالانحسار ، وسيعوض عن الفاقد في الغابات وأن المواطن وصاحب القرار سيلاحظ تغيرًا ملحوظاً حالما يؤتي المشروع أكله .

وأضاف أن الجامعة كبيت للخبرة ستقوم بتجهيز مشتل متطور لاستنبات البذور تستفيد منها الهيئة فيما بعد لإقامة حملات التشجير وتوزيعها على المشاتل .

ووقع المحضر رئيس جامعة عمر المختار ، والمدير التنفيذي لمركز المختار ، ومندوب عن جمعية ليبيا الجديدة.