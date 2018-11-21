عاجل.. إصابة “9” أشخاص جراء انفجار أسطونة غاز في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد شهود عيان لأخبار ليبيا 24 وقوع إصابات بالغة في صفوف المدنيين في منقطة السلماني بوسط مدينة بنغازي، بسبب انفجار أسطوانة غاز للطهي .

وبحسب الشهود فقد تسبب الانفجار بإصابة تسعة أشخاص من سكان المنطقة، حالة اثنين منهم حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي .

وذكر الشهود أن صوت التفجير كان عالي، ما تسبب في ذعر كافة سكان الشارع .

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت في سبتمبر الماضي مقتل شخص وأصيب شخصان آخران بحروق جراء انفجار مستودع لتوزيع أسطوانات غاز الطهو، بحي أرض زواوة ببنغازي.