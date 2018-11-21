الشط يغيب والاتحاد يتواجد في افتتاح الدوري الممتاز 

أخبار ليبيا 24 – خاص

غاب الشط وحضر الاتحاد على أرضية ملعب مدينة مصراتة ، وذلك خلال الجولة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وأعلن حكم اللقاء “السنوسي حبيب” فوز الاتحاد 2-0 بعد أن انتظر الوقت القانوني .

وكانت إدارة نادي الشط قد أكدت رفضها للعب في الدوري بسبب تضامنها مع عدد من الأندية التي تطلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم .

وأكدت إدارة نادي الشط رفضها لعب الدوري الليبي لكرة القدم ، وقال مدير الكرة بنادي الشط “كمال الترهوني” في وقتٍ سابق إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لن يخوض مباراة الاتحاد اليوم في مدينة مصراتة .

وأضاف – لأخبار ليبيا 24 – لم يتم إبلاغنا حتى بتقديم موعد المباراة ، مشيراً إلى أنه لدينا الكثير من المطالب وتم التواصل مع رئيس المكتب التنفيذي “جمال الجعفري” خلال لقاء الجمعية العمومية السابق في مصراتة .

وعبر الترهوني عن استيائه من عدم اهتمام الجعفري بمتطلبات ناديه ، ورفضت عدة أندية من بينها الشط انطلاق الدوري الممتاز مطالباً بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية إلا أن الاتحاد الليبي أكد أنه لابد من انطلاق المسابقة ومن ثم عقد اجتماع الجمعية إذا كان هناك نصاب قانوني .