مجموعة مسلّحة تهاجم محطّة فرعية بحقل الشرارة النفطي هذا الهجوم ظهر لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج

أخبار ليبيا24

أكدت شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أنّ المحطّة الفرعية في حقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) قد تعرّضت لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة متكوّنة من ثمانية أفراد،.

وأشارت الشركة إلى أنّ هذا الهجوم ظهر يوم أمس الثلاثاء لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج.

وأوضحت شركة أكاكوس أن المجموعة المسلّحة قامت بسرقة ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة.

وذكرت الشركة أنها تعمل والفرق الأمنية المختصّة مع السلطات بالمنطقة للتحقق من هوية مرتكبي هذه الأفعال المشينة.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كل الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والمحلّي، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكلّ العاملين في هذا القطاع، مؤكّدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد.

وأضافت المؤسسة أنّ الظروف الأمنية تشكلّ عنصرا أساسيا في قدرة المؤسسة على ضمان استمرار عملياتها- التي سيتسبب إيقافها أو تعطيلها في انخفاض الإنتاج الوطني، وذلك على حساب الشعب الليبي.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنّ هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسّة إلى ضمان حراسة أمنية مشدّدة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها.

وأكد صنع الله أنّ قطاع النفط يعتبر الهدف الأول للأشخاص الذي يسعون إلى الاستفادة بطرق غير شرعية من التضحيات الهائلة التي يقوم بها مستخدمي القطاع في كافّة أرجاء البلاد على الرغم من كلّ التحدّيات الأمنية الراهنة، بهدف حماية مصالح الشعب الليبي.”