رئيس النيابة العسكرية : “الزهاوي” “بوختالة ” بن قمو” أبرز المتورطين في اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي

مجموعة راقبت السفير الأمريكي وبلغت عن مكانه لتقوم مجموعة أخرى بتنفيذ اغتياله

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أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد المتحدث باسم قيادة الجيش الليبي عميد “أحمد المسماري” مؤتمراً صحفياً مشتركاً ولأول مرة مع رئيس النيابة العسكرية عقيد “علي ماضي” مساء اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي .

وكشف رئيس النيابة العسكرية عقيد “علي ماضي” أنهم يحتجزون ثلاثة أشخاص من المتورطين في الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي عام 2013.

وأعلن ماضي – خلال المؤتمر الصحفي – تفاصيل نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيالات بمدينة بنغازي قبل انطلاق عملية الكرامة، ومنها عملية اغتيال السفير الأمريكي “روني سميث” .

وأكد أن مجموعة راقبت السفير الأمريكي وبلغت عن مكانه لتقوم مجموعة أخرى بتنفيذ اغتياله ، مضيفاً أن النيابة العسكرية تتحفظ على أسماء بعض الموقوفين في قضية اغتيال السفير الأمريكي حفاظاً على سرية التحقيقات .

وأكد أن الإرهابي المدعو “محمد الزهاوي” ، والمدعو “أحمد بوختالة”، و”سفيان بن قمو” من أبرز المتورطين في التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في مدينة بنغازي عام 2012 .

وأوضح، أن النيابة العسكرية تطالب السلطات الأمريكية للتواصل معها للتعاون في القبض على الإرهابيين الفارين الذين نفذوا عملية اغتيال السفير الأمريكي “روني سميث” .

وأشار رئيس النيابة العسكرية إلى أن المحامية “سلوى بوقعيقيص” قُتلت سنة 2014 في عملية مشتركة لتنظيم داعش وكتيبة السحاتي

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