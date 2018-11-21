تفجيرات ضخمة.. عمليات انتقام.. واختراق لوكالة ناسا.. المحقق كونان يعود من جديد يبدأ عرض فيلم المحقق كونان في السينما العربية في نهاية نوفمبر

18 عاماً مرَّت على عرض آخر حلقة في مسلسل المحقق الصغير كونان ايدوجاوا على شاشة قناة سبيستون. وسنشهد عودة هذا المسلسل المحبب، ولكن كفيلم، يوم الخميس 29 نوفمبر ، عبر شاشات السينما في الخليج العربي، وسيحمل اسم Detective Conan: Zero the Enforcer.

وحسب شركة سبيستون فإن قصته ستكشف ملابسات جريمة قتل جديدة في الفيلم الـ22 ضمن السلسلة الأكثر نجاحاً في اليابان.

وكشفت شركة سبيستون بيكتشرز، المتخصصة في مجال نشر وتوزيع أعمال الأنيميشين والكرتون، أنّ الفيلم سيتوفر بدبلجة عربية.

سيكون بأصوات الممثلين الأساسيين الذين اعتدنا سماع أصواتهم في أفلام الكرتون لنحو عقدين من الزمن.

وأوضحت الشركة أنّ فيلم المحقق كونان الجديد سيتوفر في دور السينما باللغة اليابانية الأصليّة إلى جانب العربية.

تدور أحداث فيلم المحقق كونان الجديد «Zero the Enforcer» حول سلسلة انتهاكات قانونية يقوم بها أفراد لغايات شخصية.

وتؤدي تلك الانتهاكات إلى زعزعة الاستقرار في مدينة طوكيو اليابانية، يقودها شخص في محاولة منه للانتقام.

وذلك عقب إثبات تورطه في عملية تفجير ضخمة، أودت بحياة عشرات الضحايا من رجال الشرطة، وسط المدينة خلال حدث سنوي بارز.

ويبدأ المحقق كونان مهمته بتبرئة المشتبه به الرئيسي في القضية، ثم ينتقل إلى ملاحقة الشخص الذي يقف وراء هذه الجرائم.

تتسارع الأحداث أكثر عندما يقوم المجرم باختراق نظام وكالة ناسا الفضائية، لإسقاط مسبار فوق مركز الشرطة في طوكيو.

وهنا تتشابك الخيوط، وتصعُب المهمة أمام المحقق كونان لإيجاد المجرم والإيقاع به.

دخل فيلم المحقق كونان الجديد قائمة الأفلام العشرة الأكثر مبيعاً على الإطلاق في اليابان، مسجلاً رقماً قياسياً في تاريخ السينما اليابانية.

فيما تربّع على عرش الإيرادات متخطياً جميع أفلام السلسلة، بإجمالي أرباح بلغت حوالي 80 مليون دولار أميركي.

إذ تجاوز عدد التذاكر التي بيعت خلال اليوم الأول فقط من عرضه في دور السينما باليابان 5 ملايين تذكرة.

اكتسب كونان على سبيستون شهرة كبيرة وشعبية واسعة في العالم العربي، بعد عرضه، بداية عام 2000. كما اعتُبر من أكثر سلاسل المسلسلات التي حافظت على نجاحها واستمرارها في المنطقة. ويعود سبب ذلك، بحسب الممثلة سمر كوكش، التي تؤدي شخصية ران، إلى عنصر التشويق الذي تنفرد به السلسلة، إلى جانب حبكة القصص المُتقنة. ووصفت كوكش فيلم المحقق كونان الجديد بأنّه حماسيّ للغاية، ويتميز بأحداثه غير المتوقعة. لكنها رفضت الكشف عن الشخصيات الجديدة في الفيلم، لتُفسح المجال أمام المشاهد لخوض تجربة رائعة في حل الألغاز برفقة (كونان، ران، الدكتور أغاسا، والمحقق توغوموري).

بدورها أكّدت الممثلة آمال سعد الدين، التي تؤدي شخصية كونان، أنّ سبب تعلّق وحب الأطفال والشباب لشخصية كونان هو شخصيته المميزة، التي تجمع بين المرح والحزم في آن واحد، وقد نجحت في مخاطبة جميع الأجيال. وأفصحت سعد الدين أنّها عملت على دبلجة مئات الحلقات والأفلام على مدى أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن.

ويؤدي الممثل مروان فرحات شخصية توغوموري والدكتور أغاسا، والممثلة رغدة الخطيب شخصية ميتسو إلى جانب شخصية جديدة. والممثل محمد خير شخصية ميغوري، في حين يؤدي الممثل طالب الرفاعي شخصية زيرو التي تظهر لأول مرة في الفيلم، وتُساعد كونان خلال مهمته الصعبة في البحث وراء المجرم. تجدر الإشارة إلى أن فيلم المحقق كونان: «Zero the Enforcer» هو الفيلم الرابع في رصيد شركة سبيستون بيكتشرز، بعد كل من يوكاي واتش، ماشا والدب، ومازنجر زد: إنفينيتي.