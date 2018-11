العثور على “أهرامات” النمل الأبيض مخبأة في الأمازون

عثر العلماء على تلال النمل الأبيض التي يبلغ طول كل منها 2.5 متر، وهي قديمة قدم الأهرامات، مخبأة في منطقة الأمازون.

وتغطي التلال التي يبلغ عمرها 4 آلاف عام، منطقة أكبر من بريطانيا، ويمكن مشاهدتها من الفضاء بواسطة “Google Earth”.

ويشير الباحثون إلى أن الـ200 مليون تل مخروطي الشكل، ليست عبارة عن أعشاش وحسب، بل هي نتاج للحفر البطيء والمستمر في شبكة من الأنفاق المترابطة تحت الأرض.

https://t.co/NK8hTyLO61 Scientists have discovered enormous termite mounds in Brazil that are visible from space. The insects have been building onto these same mounds for some 4,000 years, so construction began not long after humans built the Pyramids of Giza. #sciencenews pic.twitter.com/v3OQI2z3WE

