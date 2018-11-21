وحشية استثنائية.. قطة تنجو من 18 طلقة استقرت في رأسها

نجت قطة مسكينة من اعتداء وحشي رهيب استخدم فيه المهاجم بندقية هوائية، موجها 18 طلقة إلى رأسها.

وقعت الحادثة الوحشية في بلدة لارديرو الواقعة بشمال إسبانيا، في حين أسعف أحد المارة القطة عندما عثر عليها مدماة ومتألمة، وتائهة في الطريق.

وعند إخضاع القطة إلى عمل جراحي عاجل، تبين وجود 18 طلقة هوائية مستقرة في وجهها ورأسها ورقبتها، في حين فقدت عينها اليسرى إثر الهجوم الوحشي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المهاجم وجه الطلقات لرأس القطة، الواحدة تلو الأخرى، الأمر الذي سبب لها ألما رهيبا، وكذلك منعها من الهرب المبكر من أيدي الرجل.

هذا وتعجب الأطباء من معجزة نجاة القطة من الموت المحقق، إذ أن طلقة واحدة، أو اثنتين على أحسن تقدير، من البندقية الهوائية تعد كافية لإنهاء حياة القطة.