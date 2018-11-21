الاتحاد الإفريقي يحسم موضوع إعادة نهائي دوري الأبطال

استبعد محمد ثابت مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال بسبب اتهامات بالفساد لحكم مباراة الترجي و”أول أغسطس” في إياب نصف نهائي المسابقة.

وأوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الزامبي جاين سيكازوي الذي أدار مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الأنغولي بسبب اتهامات بالفساد والتحيز المزعوم لصالح الفريق التونسي وإلغاء هدف صحيح للفريق الأنغولي.

وبسؤال المدير ثابت عن إمكانية استبعاد الترجي من مونديال الأندية وإعادة نهائي دوري الأبطال بسبب تهمة الفساد أجاب : “بشكل عام لو من الممكن إعادة مباراة لأعيدت مواجهة إنجلترا أمام الأرجنتين بكأس العالم (المباراة التي شهدت الهدف الشهير لدييغو مارادونا بيده)”.

وعند استذكار إعادة مباراة إفريقية لنفس الأسباب بين السنغال وجنوب إفريقيا في التصفيات قال ثابت: “هذه مباراة بالتصفيات والظروف مختلفة”.

وأوضح مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي: “أعتقد أن تلك المباراة لو كانت في كأس العالم مثلا، فما أعيدت بالتأكيد لأنها بطولة وانتهت”.

وتابع ثابت: “هذه مباراة انتهت بما حولها من رعاية وبث تلفزيوني وحضور جماهيري وكل شيء”.

واختتم بالقول: “من الصعب جدا إعادة مباراة ببطولة انتهت أحداثها بما ترتب عليها”.

وكان الترجي قد حسم لقب دوري أبطال إفريقيا بعد ريمونتادا تاريخية بفوزه على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي سياق متصل قرر الكاف إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي أدار ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي للاتهامات ذاتها التي طالت الزامبي سيكازوي.