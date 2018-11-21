مغامر أميركي يلقى حتفه في “الجزيرة المتوحشة”

قالت الشرطة الهندية، الأربعاء، إن أميركيا قد قتل على يد قبيلة هندية معزولة تعرف بمهاجمتها الأجانب بالقوس والنشاب.

وقال الشرطي فيجاي سينغ إن 7 صيادين ألقي القبض عليهم لتسهيلهم زيارة الأميركي إلى جزيرة نورث سينتينيل حيث وقعت عملية القتل على ما يبدو.

جدير بالذكر أن الحكومة تقيد بشدة الزيارات إلى الجزيرة، حيث يعيش سكان نورث سينتينيل في جزيرة صغيرة من الغابات، ويعرف عنهم مقاومتهم لجميع الاتصالات مع الغرباء، وغالبا ما يهاجمون أي شخص يقترب.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن الأميركي كان في رحلة مغامرة إلى الجزر وعثر الصيادون على جثته.