البلدي المرج يبحث المشاريع القائمة والعالقة لحلحة مشاكل القطاعات

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المجلس التّسييري للبلدية المهندس “وليد صلهوب” اجتماعا بمسؤولي القطاعات الخدميّة والإنتاجيّة ببلدية المرج ؛ لمناقشة الأمور التي تتعلّق بسير العمل داخل نطاق البلدية ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقد تمّ خلال الاجتماع توضيح اختصاصات المجلس التّسييري المقرّرة قانونيًا من قبل وزارة الحكم المحلي، وإضافة إلى طرح عدة مشاكل من بعض المسؤولين التي تخصّ المواطن.

وتعهّد رئيس المجلس، بتذليل كافة الصّعاب حسب المتاح ، لحلحلة مشاكل المواطن، مطالبًا من جميع المسوؤلين أن يعملوا بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن .

وتمّ خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة أن تتمّ إحالة كافة المراسلات والمشاريع المتعاقد عليها ، أو المقترحة، الصادرة عن الوزارات للمجلس التّسييري؛ وذلك لوضع خطط لهذه المشاريع ، والإشراف علي آلية تنفيذها واستكمالها.

واستعرض “صلهوب” خلال الاجتماع عدداً من المشاريع المقترحة وعدداً من المشاريع غير المستكلمة، والتي تم ّإحالتها لوزارة الحكم المحلي ، في انتظار الموافقة عليها واستكمال القائمة منها.

وأثني رئيس المجلس على ما تمّ إنجازه، خلال فترة عمل المجلس البلدي السّابق من مشاريع رصف طرق، وافتتاحات لعدد من المراكز والعيادات الصّحية وصيانة عدد من المرافق، وما تمّ إنجازه من حلحلةٍ لمشاكل القطاعات .

وتعهّد رئيس المجلس ، بالعمل على نفس الخطى ، خدمةً للمصالح العامة ، رغم نقص الإمكانيات ، وعدم توفر الميزانيّة العامة للبلديّة.