لحظات مؤثرة للفنان حسن حسني: “فرحت أنهم افتكروا يكرموني وأنا عايش” (فيديو)

لم يتمالك الفنان المصري حسن حسني، نفسه فور صعوده على خشبة المسرح، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ40، الذي أقيم مساء الثلاثاء.

وظهر حسن حسني متأثرًا بلحظة تكريمه، بالحصول على جائزة فاتن حمامة التقديرية، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور والتكريم في المهرجانات الفنية.

ولم يتمالك حسني دموعه أثناء إلقاء كلمته في المهرجان بمناسبة تكريمه، معلقًا: “فرحت أنهم افتكروا يكرموني وأنا عايش”.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 40 مساء الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 نوفمبر من الشهر الجاري.

وشهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهم إلهام شاهين ونادية الجندي وليلى علوي وياسمين رئيس ودرة وحسين فهمي وسمير صبري وغيرهم، ويرأس هذه الدورة السيناريست والمنتج محمد حفظي.