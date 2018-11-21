رسمياً: بوراك أوزجيفيت بطل “عثمان الغازي” في 2020

بعد إعلان موافقة الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في “حريم السلطان2 و3″،وبكمال في “الحب الأعمى” على بطولة الموسم الخامس من “قيامة أرطغرل” بدور عثمان الغازي نجل أرطغرل ومؤسس الإمبراطورية العثمانية، ترقب الملايين أن يروه في منتصف حلقات الموسم الخامس من “قيامة أرطغرل”، ولحسم الجدل فيما إن كان بوراك أوزجيفيت سيبدأ دوره بمسلسل مستقل خاص به،أو سيظهر في الحلقات الأخيرة من الموسم الخامس حين ينتهي دور بطله الأول الرئيسي أنجين ألتان دوزياتان بموت أرطغرل،وبداية عهد نجله عثمان الغازي،أعلن محمد بوزداغ مؤلف ومنتج مسلسل قيامة أرطغرل” رسمياً،توقيعه عقد بطولة “قيامة عثمان” المكمل لمسلسل “قيامة أرطغرل” الذي عرض في أكثر من 65 دولة حول العالم، مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الواسع الشعبية على مستوى العالم،والأول في السوشيال ميديا بعدد متابعيه البالغ عددهم ال 12 مليون متابع بحسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام”،متفوقا على كافة نجوم تركيا بدون استثناء.

على أن تبدأ التحضيرات للمسلسل من عام 2019 ليعرض على الشاشة الصغيرة عام 2020 القادم.

وكانت “سيدتي” بخبر سابق نقلا عن شركة الإنتاج ومصادر أخرى قد أكدت عدم ظهور بوراك أوزجيفيت بالموسم الخامس الحالي من “قيامة أرطغرل” ،وإنه سيظهر بمسلسله الخاص الذي اختير له إسم “قيامة عثمان” لأهميته التاريخية كأول السلاطين العثمانيين المؤسس الأصلي للإمبراطورية العثمانية.

ومتوقع أن لا يرتبط بوراك أوزجيفيت بأي مسلسل درامي قبل “عثمان الغازي” لتطلبه تدريبات عسكرية شاقة تؤهله لهذا الدور التاريخي الهام حتى لا يكون أقل نجاحاً في الرايتنغ من مسلسل “قيامة أرطغرل” الأعلى مشاهدة بعد “حريم السلطان”.