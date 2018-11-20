وصول “13000” جرعة لمصل سم العقارب للجنوب

وتهاجم العقارب منذ ثلاث سنوات وبشكل متزايد السكان في مدن جنوب ليبيا وقراه، وتودي بحياة العشرات منهم

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أخبار ليبيا 24 – خاص

استلمت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية المتمثلة في رئيس اللجنة “عبد الرحمن عريش” أمس الإثنين (13000) جرعة من مصل سم العقارب من رئيس إحدى الشركات المحلية المكلفة من وزارة الصحة.

وتهاجم العقارب منذ ثلاث سنوات وبشكل متزايد السكان في مدن جنوب ليبيا وقراه، وتودي بحياة العشرات منهم .

وأشار عريش إلى أن الكمية التي تم استلامها ستدخل لمخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان ، مؤكداً أن الكمية سيتم توزيعها على مناطق الجنوب الشرقي والغربي.

وبحسب رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية فإن الكمية المستلمة تعتبر “مخزونا استراتيجياً” لموسم الصيف المقبل .

وتعتبر مدن الجنوب عامةً ، وأوباري خاصةً أكثر المناطق عرضةً لهذا الخطر الذي بدأ منذ عام 2015 ، حيث يتعرض سكان أوباري لعدد كبير من الإصابات وصل عام 2016 إلى إصابة مايقرب من 51 شخصاً بلدغات متفاوتة منها 9 حالات وفاة حدثت في أقل من شهرين في ذلك الحين .

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