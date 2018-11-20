منفذ أمساعد والموت القادم من مصر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي أمس الإثنين من ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية كانت من ضمن خمسة عشرة شاحنة بإجراءات مزورة من منفذ أمساعد .

ونوه القسم إلى أن السيطرة على منفذ امساعد تحتاج إلى وقفة حقيقية وحازمة، والضرب بيد من حديد على المهربين والمزورين والمجرمين الذين يتخذون من المنفذ مرتعاً خصباً لهم بسبب ضعف السلطات في المنفذ .

وذكر القسم أنه تبين من خلال التحقيقات أن المهربين يقومون بتزوير الإقرارات الجمركية وتسليمها لسائق الشاحنة وإبلاغه بإخفاء الإقرار الجمركي المزور بعد اجتياز مدينة طبرق ، وإظهار فاتورة شراء داخلية صادرة من أي موزع بضائع بالجملة لإيهام رجال المكافحة المتواجدين على بوابات مداخل مدينة بنغازي .

وتمكنت تحريات قسم مكافحة بنغازي من ضبط 300 طن على متن شاحنة مهربة من المنفذ وإتلاف أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة والممنوعة عدا عن تلك التي لم يتم ضبطها لضعف الإمكانيات والتي بها مواد قد تضر بالوطن وصحة المواطن .

يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري زار مؤخراً منفذ مساعد البري الرابط بين الحدود الليبية والمصرية.

وأكد الناظوري خلال لقائه مع المسؤولين في المنفذ ، على ضرورة القبض على المتورطين في تعطيل وعرقلة عمل المنفذ وعملية دخول وخروج شاحنات نقل الضائع ، إضافة لبحث بقية العراقيل والمشاكل التي يعانيها المنفذ.

وتخللت الزيارة أيضاً بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للناظوري ، الوقف على أهم المستجدات ، ومتابعة عملية سير العمل بهذا المرفق المهم ، إلى جانب متابعة الأمور المتعلقة بخروج شاحنات نقل البضائع ، ومتابعة العراقيل التي يعاني منها المنفذ بشكل عام.