النصر يكشف أسراراً عن الدوري الممتاز وسوبر السلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس نادي النصر المكلف “عزالدين الوكواك” إن إدارة ناديه مع انطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ، إضافة إلى أنها مع قرار الأندية بعقد اجتماع غير العادي للجمعية العمومية .

ودعا “الوكواك” في مؤتمر صحفي عقد بمقر نادي النصر بمدينة بنغازي أمس الإثنين ، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي بعقد اجتماعهم غير العادي بمدينة بنغازي للخروج من الأزمة الموجودة ، مؤكداً أن نادي النصر على استعداد لاستضافة الاجتماع.

الحديث عن سوبر السلة

وتحدث “الوكواك ” عن عقوبات الاتحاد الليبي لكرة السلة لنادي النصر واصفاً إياها بالظالمة .

وواصل فيما يتعلق بمذكرة اتحاد السلة بشأن الأضرار التي لحقت بمجمع سليمان الضراط من قبل جماهير النصر هو شيء عارٍ عن الصحة ، مؤكداً أن إدارة النصر تواصلت مع شركة المنشآت وطلبت منها حصر الأضرار إن وجدت لصيانتها لكن رد الشركة كان انه لاتوجد أي اضرار.

أخطاء فنية في نهائي السوبر

ومن جهته ، قال المدير التنفيذي بنادي النصر “أحمد التركي” إن مباراة السوبر تم تأجيلها مرتين دون علمنا وعندما طلبنا نحن بالتأجيل لم يتم الرد علينا .

واستعرض “التركي” عدد من النقاط التي وصفها بأخطاء فنية ارتكبت خلال نهائي كأس السوبر أبرزها تحديد موعد الوقت المتبقي ، حيث أبلغ رئيس اتحاد السلة “فؤاد برغش” بأن الموعد هو الساعة الخامسة ، ومن ثم تم الاتصال بنادي النصر الساعة الواحدة صباحاً لإبلاغهم بأن الموعد الساعة 12 ظهراً .

وأضاف “في الوقت المحدد لإقامة الزمن المتبقي تواجدنا في المجمع ولم يتواجد الحكام في الملعب ، وهذا الشيء خطأ فني لأن الحكام لابد من تواجدهم على أرض الملعب لإعلان بداية المباراة، أو إنهائها .

واستغرب “التركي” إقامة احتفالات نادي الأهلي طرابلس بالفوز بكأس سوبر السلة قبل الإعلان عن نتيجة الطعن المقدم من نادي النصر .

وأكد أن النصر لن يتنازل عن حقه وسيتم رفع القضية بالطرق القانونية وبشكل حضاري وان استلزم الامر سيتم رفعها قارياً و دولياً .

لم نتلقى أي دعم حكومي

من جهته ، عرج ” صلاح عبد الدائم ” نائب رئيس نادي النصر عن فريق كرة القدم بالنادي ، مؤكداً أن معسكره التحضيري بمصر يسير على قدم وساق تحت إشراف المدرب “فوزي العيساوي،” مؤكداً أنه بالرغم من تتويجه باللقب وتمثيله لليبيا في البطولة الإفريقية ، إلا أنه لم يتلقى ديناراً واحداً كدعم من الدولة حسب قوله .

وختم نستعد بشكل جيد وسنقدم مستوى يليق باسم النصر في البطولة الأفريقية وسنشرف ليبيا .