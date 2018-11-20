المزاح مع الكوبرا كلفه حياته!

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قرر شاب هندي أن يمازح أصدقاءه بإخافتهم بأفعى أخذها من مروّض للثعابين في السوق، لكن لعبته كلفته حياته.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، أن الشاب، تشي جاغاديش، البالغ من العمر 24 عاما، طلب من مروض الثعابين إعطاءه أفعى لالتقاط صور وفيديو معها.
وبالفعل قام الحاوي (مروض الثعابين) بتعليق كوبرا على كتفي جاغاديش، الذي كان يمزح ويضحك ولم يدرك الخطر الآتي من الكوبرا التي كان يحملها.

 

وصور أصدقاء جاغاديش صديقهم بالكاميرا، وكيف بدأ يمزح معهم ويحاول الاقتراب منهم وإخافتهم بالأفعى، لكن النتيجة التي لم تكن متوقعة، أن الأفعى فقط هي من خاف من المزاح، وما كان منها إلا أن لدغت جاغاديش.

وتظهر المشاهد الأخيرة من الفيديو محاولة أصدقائه الهرب من أمامه.

ونقل جاغاديش إلى المستشفى فورا، لكن الأطباء لم يستطيعوا مساعدته، فقد قتله سم الكوبرا.

ورُفعت دعوى جنائية ضد الحاوي، الذي أكد أنه أزال أنياب الأفعى وسُمّها أيضا.

المصدر: ديلي ميل

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