المغاربة يعلقون الملابس في الأشجار ليتدفّأ الفقراء في برد الشتاء

المغاربة يعلقون الملابس في الأشجار ليتدفّأ الفقراء في برد الشتاء

انضم المغاربة إلى عدد من دول العالم التي اختار سكانها تعليق الملابس المستخدمة في الأشجار وأعمدة الشوارع حتى يستخدمها الفقراء للتدفؤ في أيام الشتاء الباردة. بدأت الحملة من مدينة وجدة شرق المغرب لتنتشر في مدن أخرى بفضل التفاعل في مواقع التواصل.

وأطلق شباب مغاربة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عنوانها “فيك البرد هاك خود” (هل تشعر بالبرد؟ تفضل خذ).

تقتضي فكرة الحملة أن تعلق ملابس الشتاء على جذوع الأشجار وأعمدة الكهرباء والاتصالات في شوارع المدن المغربية، مع ورقة أو لافتة مكتوب عليها العبارة “فيك البرد هاك خود”.

تفاعل المغاربة مع الحملة بشكل إيجابي، إذ بدأت تظهر هنا وهناك ملابس في الشوارع من دون حراسة، متاحة لمن يحتاجها من فقراء المغرب والمتشردين.

واستحسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفكرة، مذكرين بأنها انعكاس لأخلاق التضامن في المجتمع المغربي، وداعين إلى الاقتداء بها.