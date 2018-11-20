تسعون عاماً على أوّل ظهور لـ”ميكي ماوس”

يكمل “ميكي ماوس”، أيقونة عالم “ديزني”، والشخصية الكرتونية الأشهر في العالم، عامه التسعين، اليوم الأحد، بعد ظهوره للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في فيلم “القارب البخاري ويلي”، عام 1928. وعُرِض الفيلم الكرتوني الذي أطل منه “ميكي ماوس” على العالم، وهو من أفلام الأبيض والأسود، ومُدّته ثماني دقائق، لأول مرة في دار عرض “كولوني ثياتر” بمدينة نيويورك في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.

ويفيد موقع “آي.إم.دي.بي” السينمائي، بأن “ميكي ماوس” يظهر في الفيلم، وهو يقود قارباً يعمل بالبخار، ويحول حيوانات على ظهر القارب إلى آلات موسيقية للترفيه عن “ميكي ماوس”.

وتصفه شركة “والت ديزني” بأنّه سفيرها العالمي. وظهرت شخصية الفأر اللطيف الشهيرة فيما بعد في فيلم “فانتازيا” الكرتوني من إنتاج ديزني عام 1942، ثم قدمتها “ديزني” في مسلسل “ذا ميكي ماوس كلوب” التلفزيوني، والذي حاز على إعجاب الصغار خلال خمسينيات القرن العشرين.

وانتشرت صور “ميكي ماوس” على القمصان وعلب الغداء والساعات حول العالم، كما يحرص الأطفال الذين يزورون ملاهي “ديزني” حتى اليوم على التشبه به، بوضع أذنين سوداوين.

احتفالاً بعيد ميلاد “ميكي ماوس”، افتتحت “ديزني” مَعرضاً فنيّاً على مساحة 16 ألف قدم مربعة في مانهاتن، لتقدم من خلاله أعمالاً فنية أصلية، ومجسّمات لالتقاط الصور مع الشخصيَّة الكرتونية، وسلعاً تذكارية. ويستمر المعرض حتى العاشر من شهر فبراير/ شباط المقبل.

وإذا كان بلوغ سن التسعين يمثل نقطة فارقة للبشر، فإنه من دون شك يعني الكثير بالنسبة لـ “ميكي ماوس”، إذ إن العمر الافتراضي للفئران لا يتعدى ثلاث سنوات.