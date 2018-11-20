الإطاحة بشبكة خطيرة لتهريب السيارات من ليبيا الى تونس
تمكّنت الشرطة التونسية من تفكيك شبكة تورّط عناصرها في تهريب سيارات فاخرة من ليبيا وإخفائها داخل مستودع بالجيّارة غرب العاصمة التونسية لتغيير لوحاتها و وثائقها وإعادة بيعها.
و ذكرت وسائل إعلام تونسية أن معلومات وردت لأعوان الأمن بسيدي حسين السيجومي “ أحد أحياء العاصمة التونسية ” , مفادها الاشتباه في إخفاء سيارات مسروقة داخل مستودع بحي الجيّارة . و تمكنت الشرطة من مداهمته . و ضبطوا داخله سيارتين من نوع «بي أم دوبليو في» حديثة تصل سرعة الواحدة منهما الى 300 كلم. وتمّ إيقاف مسؤول المستودع و شخص آخر تبيّن أنه يقوم بتهريب السيارات الفاخرة من ليبيا دون المرور عبر مصالح الديوانة و الجمارك التونسية الى أن يصل بها الى العاصمة وإيصالها الى مسؤول المستودع الذي يتكفل بتغير لوحاتها التسجيلية و أوراقها .
و تقوم الشرطة التونسية بتتبع بقية أفراد العصابة التي تنشط في تهريب السيارات من ليبيا , و لم تذكر المصادر الأمنية التونسية فيما إذا كان لدى هذا التشكيل العصابي متعاونين ليبيين في القضية داخل ليبيا .