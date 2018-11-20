تغيرت العناوين بعد القضاء على داعش وبقي الأسى يتكلم

تغيرت العناوين بعد القضاء على داعش وبقي الأسى يتكلم لقد انهار هيكل الإرهاب على رؤوس وحوشه وأدواته الإجرامية ولكن لم يسلم الشعب البريء من وحشية إرهابه وأفعاله الشنيعة

بقلم/إبراهيم علي

لقد ولى زمن الدولة الإسلامية المزعومة ولم يعد لتنظيم داعش أراضي يحتلها ولا شعوب يضطهدها ولا قوانين همجية يطبقها, فقد اندحر التنظيم وقضي على طموحه الساعي للقمع والتمدد والنهب والنفاق.

لقد انهار هيكل الإرهاب على رؤوس وحوشه وأدواته الإجرامية ولكن لم يسلم الشعب البريء من وحشية إرهابه وأفعاله الشنيعة التي ارتكبت باسم الدين الإسلامي المتبرىء منها.

ورغم تعدد القصص وكثرتها, ومع عمق الأسى المجبول في تفاصيلها تعود لتكشف حقائق مرعبة وأسرار جديدة وتفتح جروح قديمة لم تلتئم يوما.

فحسب تقرير للأمم المتحدة أصدر مؤخرا, لقد عثر على أكثر من 200 مقبرة جماعية في مناطق كان يسيطر عليها داعش تحتوي على أكثر من 12 ألف جثة من ضحايا التنظيم الإرهابي.

وأشار التقرير إلى أن المقابر سوف تكشف معلومات جنائية مهمة يمكن أن تساهم بالتعرف على الضحايا وفضح هول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت, جاعلة منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المبعوثة الأممية لحقوق الإنسان ميشال باشيليت إن الجرائم المروعة في العراق قد تركت العناوين الرئيسية للصحف، لكن صدمة عائلات الضحايا ما زالت قائمة ، ولا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروفين.

وأضافت أن القبور تحتوي على رفات أولئك الذين قُتلوا بلا رحمة بسبب عدم مطابقتهم لأيديولوجية وحكم داعش الهمجي، في حين أن الدواعش المتطرفين لم يخفوا يوما عنفهم المنهجي بل مارسوه بفخر وتباهي، لم تكن هناك مساءلة كبيرة عما ارتكبوه خلال حكم التنظيم الذي استمر ثلاث سنوات.

فقاموا بإرهاب السكان المحليين ونشروا مقاطع فيديو عن إعدام الضحايا واضطهدوا الأقليات مثل المسيحيين واليزيديين.

ومن المرجح أن يتم اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع خاصة لعائلات الضحايا.

ونوه تقرير الأمم المتحدة أن السلطات العراقية أخرجت حتى الآن 1225 جثة فقط من 28 موقعا بسبب نقص الموارد الحكومية, داعية المسؤولين على تحديد الضحايا بسرعة وإعادة الجثث إلى الأقارب مطالبة من المجتمع الدولي تقديم المساعدة للحفاظ على الأدلة.

وحسب ما جاء في أقوال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق, “إن مواقع المقابر الجماعية التي تم توثيقها في تقريرنا هي شهادة على الخسائر البشرية المروعة والمعاناة العميقة والوحشية الصادمة”.

وبهذا التقرير تكشف مرة أخرى أعداد صادمة لضحايا داعش, وتفاصيل مخيفة عن مقتلهم ورميهم في حفر دون أسماء أو مراسم تكرمهم وتبكي فقدانهم.