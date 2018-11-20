مديرية أمن سرت: التحقيقات مستمرة حول قضية مقتل المواطن “خالد عبد الدائم” عثر عليه أفراد أسرته مصابًا بعيار ناري في رأسه داخل غرفته بمنزلهم.

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قال مدير مكتب الإعلام بمديرية امن سرت مساعد ضابط عياد الصادق إن النيابة العامة في مدينة سرت لازالت تواصل التحقيقات في قضية مقتل المواطن ” خالد عقيلة عبدالدائم ” الذي عثر عليه أفراد أسرته مصابًا بعيار ناري في رأسه داخل غرفته بمنزلهم.

وكانت نقطة أمن مستشفى ابن سينا التابعة لمديرية أمن سرت قامت بإبلاغ مركز شرطة سرت خلال الفترة الماضية عن جلب إحدى العائلات جثمان أحد أفرادها يُدعى ” خالد عقيلة عبد الدائم ” يبلغ من العمر 41 عامًا، وبعد عملية الكشف عليه من قبل أفراد الأمن وجد به إصابة بعيار ناري في الرأس.

وعند وصول وحدة التحقيق بمركز شرطة سرت إلى مستشفى ابن سينا ومن خلال التحقيقات الأولية تبين من خلال أقوال أفراد عائلة المتوفي ” أنهم عثروا على ابنهم مقتولاً داخل غرفته بمنزلهم الكائن بمنطقة الغربيات في ضواحي سرت دون معرفة الأسباب التي أدت إلى مقتله.

وبدوره قام مركز شرطة سرت بمخاطبة النيابة العامة التي وصلت إلى مستشفى ابن سينا وباشرت في التحقيقات وأمرت بإرسال الجثمان إلى مقر الخبرة القضائية في مدينة مصراتة لعرض الجثمان على الطبيب الشرعي وإرسال التقارير بعد استكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك.