الرئاسي يخصص 100 مليون دينار لدعم المنطقة الجنوبية تأتي في إطار ما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في كلمته أمام مؤتمر باليرمو

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، تعليماته لوزارة المالية بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية.

وبحث السراج، خلال اجتماع تشاوري أمس الاثنين، تنفيذ مجموعة من القرارات تشمل مجالي الأمن والخدمات على أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية وتقديم الخدمات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم.

واستعرض الاجتماع أيضًا معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية وجميع ما يواجهه المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب.

وتدارس الاجتماع، العديد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الأمن العام والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

يشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في كلمته أمام مؤتمر باليرمو في 12 نوفمبر عن إطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب الليبي، وإنهاء ما يتعرض له من غبن وانتهاكات