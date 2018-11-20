“لم تعد أسطورة”: العلماء يكتشفون أنقاض “أطلنطس الغامضة” بالقرب من إسبانيا

باحثون بريطانيون على ثقة من أن الحديقة الوطنية دونيان في إسبانيا ليست سوى الأراضي السابقة لأطلنطس الغامضة.

درس باحثون بريطانيون إمكانية وجود أطلنطس الغامضة التي ذكرت مراراً وتكراراً في كتابات الفيلسوف اليوناني أفلاطون. وقامت مجموعة من العلماء بقيادة المؤرخ تيم إيكيرز بنشر نتائج العمل وهي أن الجزيرة الأسطورية موجودة بالقرب من شواطئ مدينة كاديز الإسبانية.

وذكرت The Daily Star، أن العلماء افترضوا بأن أطلنطس كانت موجودة في موقع حديقة دونيان الوطنية في إسبانيا.

وفقا للأسطورة، كان في أطلنطس معبد بوسيدون، وميناء محاط بالجدران. والاحتمال الأكثر شيوعًا هو أن الجزيرة كانت قد دمرت بسبب الكوارث الطبيعية — على سبيل المثال، تسونامي. وبحسب “دايلي ستار”، إن أنقاض أطلنطس، لا تزال موجودة في جنوب إسبانيا.

وأكد العلماء البريطانيون بأنهم تمكنوا من اكتشاف كل كنوز أطلنطس، التي كتب عنها أفلاطون، بما في ذلك الجدار الذي يصل سمكه إلى 75 مترا.

وقال العلماء: “لم تعد أطلنطس أسطورة. إنها واقع. لم نعثر على أي دليل على وجود أطلنطس — ولكن وجدناها هي”.

وقال المدون الشهير جيمي برايت، في وقت سابق، إن أطلنطس الأسطورية تقع في المنطقة التي تقع فيها الصحراء الكبرى حاليًا.