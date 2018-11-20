مواصفات سيارة مازدا CX-5 الجديدة 2019

أعلنت مازدا عن سياراتها الجديدة CX-5 2019، والتي جاءت بخيارات جديدة للمحرك وفئة فريدة تعتبر الأفخم بين فئاتها.

سيارة مازدا CX-5 الجديدة 2019، حققت نجاحاً ملحوظاً في العالم عبر جيلها الجديد، الذي يتسم بجميع مقومات النجاح بفضل الاعتمادية العالية، حيث يتميز بالقيادة المتوازنة والتصميم الجميل.

وتتميز سيارة مازدا CX-5 الجديدة 2019 بمحرك جديد 4 سلندر تيربو بسعة 2.5 لتر، ويستطيع إنتاج قوة تصل إلى 250 حصان، وله القدرة على تحسين أداء السيارة ويقلل استهلاك الوقود.

لم تقف مميزات سيارة مازدا CX-5 الجديدة عند المحرك الجديدة بمميزاته الفريدة، بل أن مازدا ستوفر فئة Signatureالجديدة من CX-5 والتي تعتبر الأفخم على الإطلاق، والتي تتسم بحمل تطعيمات خشبية فاخرة، وجلد النابا البني.

كما تتميز فئة Signature الجديدة من CX-5 بمقاعد ومقود بنظامي التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى إنارة LED داخلية ونظام صوتي من Bose بـ10 سماعات فاخرة، إلى جانب نظام كاميرا 360 درجة وجنوط خارجية أكبر، الأمر الذي يزيد من روعة تصميمها الجميل.