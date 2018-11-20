صياد روسي يعثر على كائن غريب

زعم صياد مشهور، على موقع “إنستغرام”، أنه عثر على مخلوق غريب، خلال عملية صيد روتينية في إحدى البحار الروسية.

ووفق ما ذكر موقع “أي بي سي”، فإن الصياد رومان فيدورتسوف اكتشف المخلوق في السواحل الشمالية الغربية الروسية.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على موقع تويتر، المخلوق وهو يتلوى على يد الصياد، بينما يحرك وجهه من الداخل، مما يجعله يبدو وكأنه مبتسم دائما.

وقال فيدورتسوف إنه يعتقد أن المخلوق يشبه “الحريشة”، المعروفة بـ”مئوية الأرجل”.

وأضاف: “لا أعرف هذا المخلوق ولا طبيعيته ولا أصله، بالرغم من أنني أراه كثيرا في أعماق البحار الروسية”.

ويقوم الصياد بنشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو بانتظام على حسابه في إنستغرام، الذي يضم آلاف المتابعين.