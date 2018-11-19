إحياء جائزة “الشهيد مفتاح بوزيد” للصحافة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس الهيئة العامة للثقافة في الحكومة المؤقتة “جمعة الفاخري” قراراً بإعادة تشكيل للجنة الدائمة لجائزة “الشهيد مفتاح بوزيد” للصحافة لتصبح لجنة مؤقتة ، برئاسة “محمد علي الشويهدي” .

وضمت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 265 لسنة 2018 ، عضوية كلاً من “حنان أدريس العبيدي” ، و”أبوبكر مبروك الغزالي” ، و”سكينة بن عامر” ، و”ناصر محمد الدعيسي”، و”معتز ونيس المجبري” ، و”خليل عبدالحميد العريبي” .

وكان العضو المستقيل من لجنة جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة “معتز المجبري” ، أكد في وقت سابق، تعثر إصدار الجائزة بشكل لائق في عامها الأول 2017 والذي منحت فيه لفنان الكاريكاتير الراحل “حسن دهيميش” المعروف بـ”الساطور”.

وأوضح المجبري بأن الجائزة توقف منحها أيضاً لظروف البلاد وانعدام الميزانية وغيرها من الأسباب الأخرى منها تعذر طرح الجائزة والاستمرار فيها للعام التالي.

وأردف ” ذلك أمر مُخالف لقانون الجائزة الذي وضع ، حيث أنها جائزة تشجيعية وليست تقديرية”.

وبين أن رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة السابق “خالد نجم” أصدر بناء على طلب من أسرة الشهيد مفتاح بوزيد قراراً بحجب الجائزة إلى حين إعادة تشكيل لجنتها والحصول على موارد كافية لإعادة إصدارها بالشكل الذي يليق باسم مفتاح بوزيد.

واستطرد “حالياً تواصلت صحيفة برنيق ، والتي كان رئيس تحريرها الراحل مفتاح بوزيد مع رئيس الهيئة الجديد الشاعر “جمعة الفاخري” وهو بدوره وعد بالاهتمام بالجائزة وتشكيل لجنة لها، وأنا للتوضيح طبعاً استقلت من عضوية اللجنة بعد أول اجتماع لها في العام 2016”.

وكان مسلحون قد اغتالوا في 27 مايو من العام 2014 الصحفي مفتاح بوزيد، المعروف بمناهضته للتكفيريين في مدينة بنغازي .

وقال مصدر طبي أن بوزيد قد قتل متأثراً بأعيرة نارية أصيب بها في الرأس والبطن والأيدي ، بينما كان يقود سيارته في الصباح، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله.

وعُرف عن رئيس تحرير صحيفة برنيق الراحل مفتاح بوزيد توجيهه عبر وسائل الإعلام انتقادات للمجموعات المتطرفة التي استقوت في مدينة بنغازي مع نهاية الثورة الليبية، وتلقى تهديدات بالقتل.