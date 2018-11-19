محمد بوكبدة قصة رياضي تركته ليبيا فتألق بالجنسية الإيطالية 

أخبار ليبيا 24- خاص

قدم الرياضي “محمد بوكبدة” نتائج مميزة جداً في لعبة رفع الأثقال كان آخرها حصده للميدالية الفضية في بطولة إيطاليا للعبة في فئتي ذوي الاحتياجات “الخاصة والأسوياء” وهو الوحيد الذي يلعب الفئتين في إيطاليا .

بوكبدة تحدث عن البطولة قائلاً ” كانت بطولة مرهقة لكن أخيراً تحصلت على ميدالية فضية في بطولة إيطاليا لحمل الأثقال، لولا خطأ من مدربي في تحديد وزن الرفعة الثالثة الذي تم تغييره لكانت ذهبية سهلة ” .

بوكبدة الذي يلعب باسم إيطاليا قال – لأخبار ليبيا 24 – راسلت الاتحاد الليبي منذ عام 2006 للمشاركة باسم ليبيا وانتظرت 3 سنوات دون رد.

وواصل الحمد لله على كل حال، والآن أنا أستعد لبطولة أوروبا في المجر وبطولة العالم في دبي.

وعن أبرز مشاركاته وإنجازاته أوضح ” شاركت في بطولة أوروبا عام 2006، وتحصلت على المركز الرابع وبطولة إيطاليا 2017، وتحصلت على المركز الثالث وكأس ايطاليا 2017، وتحصلت على المركز الثالث، وحصدت المركز الثالث في بطولة الجائزة الكبرى في عام 2017، إضافة إلى الفوز ببطولة إيطاليا للأساتذة في عام 2017 التي اشرف عليها الاتحاد الدولي لحمل الأثقال .

وبفضل انجازات بوكبدة المتواصلة قام عمدة ميلانو بتكريمة كأفضل رياضي في إقليم لومبارديا عام 2017 .

ويتحدث بوكبدة عن بداياته في اللعبة قائلاً ” مارست رياضة رفع الأثقال أثناء تواجدي في ليبيا من عام 2001 وحتى 2003 في صالة الفيتوري في طرابلس.

ويواصل بوكبدة صاحب 43 عام أنا في إيطاليا منذ أكثر من 20 عام قبل ذلك كنت في مالطا وحينها فزت ببطولة مالطا للشباب وسجلت رقماً قياسياً حينها برفعة وزن 125 كلج في فئة 56 كلج .

وختم حديثة معبراً عن آماله في تحقيق بطولة العالم وأوروبا والمشاركة في الأولمبياد 2020 .

ويعمل بوكبدة المولود بطرابلس عام 1975 حالياً مع قناة ليبيا الأحرار، ووكالة الأنباء الإيطالية كصحفي ومراسل وسبق وأن عمل كمحلل رياضي في قنوات البي أن سبورت .