مناقشة أزمة الأعلاف والغلاء غير المسبوق في أسعارها في ليبيا

تشكيل لجنة لحصر الثروة الحيوانية وتوزيع الشتول على المزارعين

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أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس هيئة الزراعة والثروة الحيوانية المهندس “محمد عبد العالي” اجتماعاً موسعاً بقاعة الشهداء بمدينة شحات ضم رؤساء قطاع الزراعة بكافة البلديات .

وتطرق الاجتماع الذي عُقد اليومين الماضيين إلى عدد من المواضيع التي تهم قطاع الزراعة وعلى رأسها أزمة الأعلاف والغلاء غير المسبوق في أسعارها الأمر الذي أثر سلباً على المربين .

واتفق الحضور على تشكيل لجنة لحصر الثروة الحيوانية وتوزيع الشتول على المزارعين إذ تزمع الهيئة توزيع مائتي ألف شتلة على منسقي القطاع وإقامة حملات تشجير ، ومحاولة إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه منسقي القطاع .

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